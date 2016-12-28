بدء محاكمة طلاب أحرقوا سيارة قائد مدرستهم في جدة (فيديو)

تواصل – جدة:
أحالت دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، 3 طلاب ثانوي إلى المحكمة الجزائية، بتهمة إشعال النار، وإتلاف سيارة قائد مدرسة نمرة في حي الصواعد.
وأظهرت تحقيقات الهيئة تورّط الطلاب في القضية التي شغلت الرأي العام طِيلة 3 أشهر ماضية بعد إحراقهم عمداً سيارة مدير المدرسة فورد “إكسبديشن” موديل 2012 في نهاية الدوام الدراسي.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيقَ في الحادثة فور وقوعها بعد تقارير تفيد بجنائية الحادث قدمتها فرقة الدفاع المدني التي توّلت إطفاء الحريق، بحسب “الوطن”.
وطالت أصابع الاتهام حينها الطلابَ الذين سحب منهم قائد المدرسة جوالاتهم قبل الحريق بفترة قصيرة، وعددهم نحو 30 جوالاً.
وظهرت أوّل ردّت فعل في إحراق عداد كهرباء المدرسة، وشهد اليوم الذي وقع فيه الحادث غياب نحو 15 طالباً، و6 آخرين هربوا في فترة الفسحة، وهُم ضمن الطلاب الذين غضبوا من مصادرة الجوالات.
وقامت الجهات الأمنية برفع البصمات، واستدعاء الطلاب المتهمين، فيما أعلن 120 قائد مدرسة في جدة حينها تكفُلهم بتعويض مدير المدرسة لشراء سيارة جديدة.
يجب ادخال وتفعيل التربية مع التعليم ومن الروضة الى الجامعة
يجب زيادة المحاضرات الدينية والتوجيهية والتوعوية التي تركز على الحلال والحرام وعلى الاخلاق والقيم والاحترام والالتزام
يجب نشر مفهوم النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اكثر واحترامها وتتبع الاساليب المثمرة النافعة فيها، يجب غرس القيم وحب الخير والالتزام والفضيلة في داخل الابناء ليتعاونوا على البر والتقوى وما ينفعهم لا على الفساد والاعتداء والتمرد والتفريط او على اللهو واللعب والسفاهة
يجب تعليم ابناؤنا في البيت في المدرسة في الشارع في كل مكان وبكل وسيلة يجب تعليمهم احترام النظام واحترام من يذكر به والتحلي بالاخلاق الإسلامية واحترام الكبار الاباء والأمهات والمعلمين والموجهين والناصحين…. يجب تعليم الادب والتذكير بعقيدتنا بتعاليمها وادابها ومباحاتها ومحرماتها وحدودها التي تقوم عليها بلادنا وانظمتنا…يجب عدم تهوينها