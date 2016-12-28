بدء محاكمة طلاب أحرقوا سيارة قائد مدرستهم في جدة (فيديو)

تواصل – جدة:

أحالت دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، 3 طلاب ثانوي إلى المحكمة الجزائية، بتهمة إشعال النار، وإتلاف سيارة قائد مدرسة نمرة في حي الصواعد.

وأظهرت تحقيقات الهيئة تورّط الطلاب في القضية التي شغلت الرأي العام طِيلة 3 أشهر ماضية بعد إحراقهم عمداً سيارة مدير المدرسة فورد “إكسبديشن” موديل 2012 في نهاية الدوام الدراسي.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيقَ في الحادثة فور وقوعها بعد تقارير تفيد بجنائية الحادث قدمتها فرقة الدفاع المدني التي توّلت إطفاء الحريق، بحسب “الوطن”.

وطالت أصابع الاتهام حينها الطلابَ الذين سحب منهم قائد المدرسة جوالاتهم قبل الحريق بفترة قصيرة، وعددهم نحو 30 جوالاً.

وظهرت أوّل ردّت فعل في إحراق عداد كهرباء المدرسة، وشهد اليوم الذي وقع فيه الحادث غياب نحو 15 طالباً، و6 آخرين هربوا في فترة الفسحة، وهُم ضمن الطلاب الذين غضبوا من مصادرة الجوالات.

وقامت الجهات الأمنية برفع البصمات، واستدعاء الطلاب المتهمين، فيما أعلن 120 قائد مدرسة في جدة حينها تكفُلهم بتعويض مدير المدرسة لشراء سيارة جديدة.