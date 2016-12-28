 ينبع.. ابتدائية النووي تنظم مبادرة «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» | صحيفة تواصل الالكترونية

ينبع.. ابتدائية النووي تنظم مبادرة «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»

0
ينبع.. ابتدائية النووي تنظم مبادرة «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»

تواصل – عبدالله الحجوري:

انطلاقاً من سُنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم القائل: “السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب”، نفَّذ فريق الكشافة بابتدائية النووي بينبع الصناعية “مبادرة السواك” ضمن مبادرات رُسل السلام وتفعيلها للعمل التطوعي وذلك بعدد من المبادرات التطوعية.

وقدمت أسر النادي عدداً من المبادرات التطوعية المختلفة شارك في تنفيذها عددٌ من الطلاب، والتي تضمنت “مبادرة السواك” والقيام بتوزيعه على أسرة المدرسة ضمن مسابقة أصحاء والتي انطلقت مواكبة مع حملة صحة الفم والأسنان والتي جاءت بعنوان أنا أحب أسرتي.

وكانت أسرة المدرسة قد قدمت مبادرتها حول حث المعلمين والطلاب على السواك وذلك تأكيد للحديث النبوي الشريف حول أهمية السواك وأنه سنة نبوية وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب.

من جهته، عبر مدير مدرسة النووي القائد التربوي الأستاذ أحمد عسيري عن إعجابه بهذه المبادرة وحث المعلمين والطلاب على السواك وذلك تأكيد للحديث النبوي الشريف حول أهمية السواك وأنه سُنة نبوية وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب.

1 2 3 4 5

شاهد ايضا

أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

«تعاوني الربوة» بالرياض يختتم الدورة التدريبية للفرق التطوعية (صور)

«تعاوني الربوة» بالرياض يختتم الدورة التدريبية للفرق التطوعية (صور)

جدة.. أطفال دور التحفيظ يتعرّفون على حياة نبي الرحمة (صور)

جدة.. أطفال دور التحفيظ يتعرّفون على حياة نبي الرحمة (صور)

مكة.. تكريم متفوقي حفظة القرآن في الحفل السنوي لحلقات البيان (صور)

مكة.. تكريم متفوقي حفظة القرآن في الحفل السنوي لحلقات البيان (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>