«تعليم الجوف» تسلّم ذوي طالب متوفى 100 ألف ريال‎

تواصل ـ أحمد الرمال:

سلّمت الإدارة العامة للتعليم في الجوف ممثلة في إدارة خدمات الطلاب شيكاً بمبلغ 100 ألف ريال تعويض لذوي طالب توفي نتيجة حادث مروري بعد خروجه من مدرسة الملك سعود الثانوية في دومة الجندل.

وقدّم المدير العام لتعليم الجوف فواز السالم، شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ، الذي يهتم بأمر أبناء وبنات الوطن ويحظون برعايته الكريمة.

وقال مدير إدارة خدمات الطلاب سلمان القايد: إن خصصّت المبلغ بناءً على قرار مجلس الوزراء بمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز.

وأضاف القايد: أنّ المبلغ يُصرف من وزارة المالية ويشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.