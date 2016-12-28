موجز الظهيرة | انخفاض الحرارة في المملكة.. واتجاه لتحويل الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة

تواصل ـ الرياض:

توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة.

مصادر: توجه لتحويل الإيرادات غير النفطية لخزانة الدولة مباشرة

كشفت مصادر رسمية عن تشكيل لجنة في وزارة المالية تضم ممثلين من، “المالية”، و”الاقتصاد والتخطيط”، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، لمراجعة الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصل إيراداتها بشكل مباشر، وبحث إمكانية توريد ذلك مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور القرار، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

تحذير.. عواقب وخيمة لمصابي الجلطات حال التأخر في مقابلة الطبيب

حذّر الخبراء، من تأخر المرضى المصابين بأعراض الجلطات الدماغية، في عرض أنفسهم على الطبيب لأخذ العلاج اللازم في الوقت المناسب. وقال الخبراء: إن المرض لن يُشفى من دون علاج وإن تأخيره دقيقة واحدة تكون نتيجته وخيمة، ولاحظوا أن الكثيرين ومن ضمنهم الذين سبق إصابتهم بالجلطة الدماغية، لا يسرعون إلى الطبيب.

«العمل» تخصص سيارات مجهزة لنقل المعاقين بالرياض وجدة عبر تطبيق «كريم»

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياض وجدة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستطلق في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يمكّن مستفيدي الرعاية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة حاليا من هذه الخدمة في مدينتي الرياض وجدة.

كشف أسباب زيارة وزير الخارجية السوري ومستشار «الأسد» لإيران

سلَّطت صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية الضوء على زيارة وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” بجانب “علي مملوك” المستشار الأمني الخاص لـ”بشار الأسد” إلى طهران مطلع الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن “المعلم” و”مملوك” زارا طهران للاجتماع والتشاور مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، وتحليل الوضع الأمني الأخير والتطورات في ساحة المعركة.

500 متقدم يؤدون اختبارات القبول بكلية المسجد الحرام

أجرى 500 متقدم اختبار القبول بكلية المسجد الحرام، تمهيداً لاختبارات تحديد مستوى الطالب في حفظ القرآن الكريم، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين.

دراسة تُحذّر من مُركبات قاتلة في الأسماك

قال خبراء تغذية في دراسة حديثة إن المأكولات البحرية كانت لوقت طويل خياراً صحياً في الطعام نظراً لمستويات البروتينات والفيتامينات، إلا أنها تضع البشر في خطر التعرض للمواد الكيمائية الخطرة مع ارتفاع مستويات التلوث في البحار.

ووفقاً لخبراء التغذية فتعرف هذه المركبات السامة بأن لها آثارًا ضارة على الجسم، وفي بعض الحالات فإن الكثير منها يمكن أن يكون قاتلاً.