 ضبط سيارة «كامري» محملة بـ«القات» في جازان | صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط سيارة «كامري» محملة بـ«القات» في جازان

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ضبط سيارة «كامري» محملة بـ«القات» في جازان

تواصل – علي آل هاشم:

أطاحت دوريات أمن الطرق في منطقة جازان بمركبة من نوع كامري محملة بنبات القات المحظور، وذلك بعد رصدها بمفرق الحقو شمال مدينة جازان.

وأوضحت شرطة جازان أنه وعند محاولة استيقاف السيارة رفض قائدها انصياع للأمر، فجرت متابعتها وتضييق الخناق عليها إلى أن تمت اﻹطاحة بها، واتضح أن قائدها في العقد الثالث من العمر وقدرت الكمية التي بحوزته بأكثر من نصف مليون ريال، وأُحيل رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته، قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، شكره الجزيل للفرقة التي تمكنت من القبض على المتهم، حاثًّا على مضاعفة الجهود.

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