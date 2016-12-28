سامسونج تُنهي تحقيقاتها بشأن انفجار «جالاكسي نوت 7»

تواصل – وكالات:

أنهت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية تحقيقاتها فيما يخص انفجار بطارية أحدث هواتفها المحمولة الذكية الرائدة من فئة فابليت جالاكسي نوت 7 Note.

ووفقاً لتقرير جديد صادر من صحيفة JoongAng Ilbo الكورية الجنوبية، فإن التقرير النهائي يشير إلى وجود مجموعة من العوامل التي ساهمت في فشل الهاتف، وأن شركة سامسونج سوف تقوم بنشر نتائج التحقيق كوسيلة لاستعادة ثقة المستهلك التي هي بحاجة شديدة إليها وكذلك لضمان ألا تقوم بارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد عمدت إلى فتح تحقيق لتحديد السبب الجذري وراء هذه المشاكل التي تعرض لها الجهاز، والتي ساهمت في واحدة من حالات فشل سلامة المنتجات الأكثر تكلفة مادياً في تاريخ التكنولوجيا، وذلك بعد مرور فترة زمنية وجيزة على توقيفها لمبيعات الهاتف في شهر أكتوبر الماضي.

وظنت سامسونج في بداية الأمر إمكانية أن تكون البطارية هي السبب وراء حدوث مثل تلك المشاكل، مما دفعها إلى فتح برامج لاستعادة الأجهزة المباعة من هواتف نوت 7 من مختلف أنحاء العالم وتبديل البطارية الداخلية واستخدام أخرى مقدمة من مورد آخر وإعادة بدء برنامج البيع مرة أخرى.

وظهرت لاحقاً العديد من التقارير الإخبارية التي تفيد بوجود حالات انفجار لبطاريات الأجهزة المستبدلة حديثاً، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار نهائي بوقف بيع أجهزة جالاكسي نوت 7 بشكل كامل وسحب جميع الأجهزة الموجودة في السوق والبالغ عددها حوالي 2.5 مليون جهاز وتوفير برامج لإعادة ثمن الهواتف للمستخدمين.

من جانبها، حذرت الشركة المنتجة للهواتف الذكية الأكبر في العالم من خسائر تصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار من أرباحها التشغيلية لأكثر من ثلاثة أرباع متتالية بعد قرارها في شهر أكتوبر الماضي بإيقاف إنتاج وبيع هاتف جالاكسي نوت 7 نهائياً.