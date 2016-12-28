«لينوفو» تطرح أول إصداراتها من نظارات «الواقع الافتراضي» (صور)

تواصل- وكالات:

أعلنت شركة “لينوفو”، عملاق تصنيع الحواس، عن طرح أول إصدار لها من نظارات الواقع الافتراضي المميزة بمنصة ويندوز Holographic، والتي تأتي بتصميم أصغر حجماً من النظارات المنافسة في الأسواق.

وتستعد لينوفو للمنافسة بإصدار جديد من نظارات الواقع الافتراضي، حيث يأتي إصدار الشركة الجديد مع منصة مايكروسوفت Windows Holographic، مع تصميم أخف وزناً مقارنة بنظارات Rift أو HTC Vive، حيث تستهدف لينوفو إطلاق الإصدار الأخير للمستخدم بحجم لا يتخطى 350 جراماً.

وتستهدف “لينوفو” أيضاً إطلاقَ تصميم مريح للمستخدم في نظارتها للواقع الافتراضي يحاكي نظارة PlayStation VR، حيث تأتي العدسات أمام عين المستخدم، كما تقدم النظارة عرض مميز من خلال اثنان من اللوحات المميزة بدقة وضوح 1440 في 1440 بيكسل، أي أنها تتخطى دقة وضوح نظارتي Rift وVive.