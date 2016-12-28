 «العمل» تخصص سيارات مجهزة لنقل المعاقين بالرياض وجدة عبر تطبيق «كريم» | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل» تخصص سيارات مجهزة لنقل المعاقين بالرياض وجدة عبر تطبيق «كريم»

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«العمل» تخصص سيارات مجهزة لنقل المعاقين بالرياض وجدة عبر تطبيق «كريم»

تواصل – خالد العبدالله:

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياض وجدة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستطلق في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يمكّن مستفيدي الرعاية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة حاليا من هذه الخدمة في مدينتي الرياض وجدة.

وقالت إن عدد الرحلات التي استخدمت بواسطة التطبيق بلغت 1670 رحلة، وفي ازدياد بشكل يومي بمتوسط 25 رحلة يومياً، مبينة أنها تعمل على زيادة عدد السيارات المشغلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأشهر المقبلة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وقعت في شوال الماضي اتفاقية مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، لتوفير سيارات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق شركة كريم.

 

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