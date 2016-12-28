خبراء يحذرون: أقفال «البلوتوث» يمكن اختراقها بسهولة

تواصل ـ وكالات:

كشف مؤتمر فوضى الاتصالات “ChaosCommunicatio Congress”، أنه يمكن اختراق الأقفال التي تُفتح عن طريق التطبيقات بشكل ميكانيكي أو إلكتروني أحياناً.

وتتيح أقفال البلوتوث للمستخدم إمكانية الوصول إلى المسكن أو الأدراج بدون استعمال المفاتيح التقليدية، فيما يبدو أن هذه الأقفال تنطوي على مخاطر أمنية.

ويُلاحظ أن الهاكرز تمكنوا في بعض الأحيان من فك تشفير الاتصال ما بين التطبيق والقفل ومنصّة الإنترنت.

وأجرى خبراء تكنولوجيا المعلومات على هامش معرض Defcon 24 في أغسطس الماضي، اختبار للأقفال الذكية، حيث تمكنوا من فتح 12 قفلاً من 16 موديلاً خضعوا للاختبار بسهولة، حتى أن بعض الموديلات أرسلت بيانات الوصول في نص عادي وواضح.