دراسة تُحذّر من مُركبات قاتلة في الأسماك

تواصل – وكالات:

قال خبراء تغذية في دراسة حديثة إن المأكولات البحرية كانت لوقت طويل خياراً صحياً في الطعام نظراً لمستويات البروتينات والفيتامينات، إلا أنها تضع البشر في خطر التعرض للمواد الكيمائية الخطرة مع ارتفاع مستويات التلوث في البحار.

ووفقاً لخبراء التغذية فتعرف هذه المركبات السامة بأن لها آثارًا ضارة على الجسم، وفي بعض الحالات فإن الكثير منها يمكن أن يكون قاتلاً.

وصمّم علماء برتغاليون، كجزء من مشروع طعام بحري آمن، آلةً حاسبة للمستخدمين لتحديد نطاق سنهم، مصنوعة للكشف عن كمية الأسماك التي يأكلوها والأنواع التي يتناولوها أسبوعيًا، ومن ثم يقيم بها ثلاثة أجوبة لحساب تقديرات التعرض لميثيل الزئبق ومجموعة من الملوثات الأخرى.

وقال مؤلف الدراسة أنطونيو ماركيز: “التعرض إلى هذه الملوثات من خلال المأكولات البحرية يحتاج إلى تقييم أكثر دقة، وهذه المعلومات أمر حاسم لسلطات سلامة الغذاء الأوروبية لضبط التشريعات”، واحتوت 83% من القشريات على جزيئات البلاستيك الصغيرة، الجسيمات البلاستيكية الصغيرة.

وبحسب الدراسة تم اكتشاف مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى العقم، في أكثر من ثلث الأسماك تم فحصها، وبيّنت أن الأسبان هم الأكثر عرضة للإصابة بسبب تناول الأسماك الملوثة.

وأشار العلماء إلى أن مصب نهر بو في إيطاليا، الذي يعد واحداً من أكبر المواقع لتربية الرخويات في أوروبا، مكان ملوث للغاية، حيث اكتشف العلماء أعلى مستويات الأدوية مثل الفينلافاكسين المخدرات وسيتالوبرام، وأزيثروميسين.