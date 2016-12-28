دراسة: ارتجاف اليدين لا يعني الإصابة بـ«الشلل الرعاش»

تواصل – وكالات:

كشفت مجلة “نصائح لكبار السن” أن ارتعاش اليدين لدى كبار السن قد لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بمرض الشلل الرعاش أو مرض باركنسون، وإنما قد ينتج عن اضطراب التمثيل الغذائي أو الاضطراب العصبي.

وأوضحت المجلة الألمانية أن حالة الارتعاش قد تظهر مع معظم الناس في المواقف غير المألوفة أو في حالات البرد، وهو ما يستدعي زيارة الطبيب في حالة عدم اختفاء‏ الارتعاش.

وتابعت أن 10% من المرضى الذين يزيد عمرهم على خمسين عاماً يعود الارتعاش لديهم إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو أمراض الكلى، أو اضطراب الأعصاب الناتج عن الإصابة بمرض السكري، كما أن نقص الفيتامينات وبعض الأدوية قد تكون إحدى هذه الأسباب.

وعند التعرف على إحدى هذه المسببات، يمكن للطبيب وصف الأدوية المناسبة، وبعدها يختفي ارتعاش اليد، ولكن قد يرجع الارتعاش إلى أحد الأمراض الأخرى، فحوالي 5% ممن تجاوزوا عمر 65 عاماً يعانون مما يعرف بالرعشة مجهولة السبب، ويمكن للأشخاص الذين يعانون بشدة من الارتعاش المرتبط بالتقدم في العمر، استشارة الطبيب لوصف العلاج اللازم.