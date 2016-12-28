موجز الصباح| إطلاق شرائح جديدة للقروض من «بنك التنمية».. زيادة أسعار رحلات الطيران الداخلية

تواصل – الرياض:

الإطاحة بعصابة سرقة الاستراحات والمنازل في حائل

تمكنت شرطة منطقة حائل من الإطاحة بأربعة لصوص كوّنوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الاستراحات والمنازل.

وصول جثامين ضحايا الهجوم على مطعم إسطنبول إلى جدة

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، فجر اليوم الثلاثاء، جثامين ضحايا تفجير مطعم “رينا” في إسطنبول، التوأم محمد وأحمد أبناء سعود بن عبد الوهاب الفضل، ووسام الجفري، ولبنى غزنوي.

شرطة الرياض تتوصل لعصابة سرقة مصابيح السيارات بضاحية لبن

أعلنت شرطة الرياض، أنها لم تفشل على مدى 5 سنوات ماضية في الإطاحة بأي عصابة لسرقة السيارات، واصفة الحالة الأمنية في العاصمة بـ”الممتازة”، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وقالت شرطة الرياض: إنها أطاحت بعصابة مركبات “الكامري والهونداي والدباب” التي اُستخدمت في المراقبة والتنقل قبل الشروع في تفكيك مصابيح إضاءة السيارات في حي ضاحية لبن غرب العاصمة، وسرقتها في ساعات متأخرة على مدار الأيام القليلة السابقة.

«ساما» تضع 6 شروط لتوحيد إجراءات الرهن العقاري

اشترطت مؤسسة النقد العربي “ساما”، على الجهات التابعة تزويدها بـ 6 محددات لتوحيد إجراءات الرهن العقاري، في مدة أقصاها نهاية يناير الحالي.

تنفيذ المحطات على المسار البرتقالي لقطار الرياض

نشر الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض، أمس الاثنين، صوراً توضح تسارع الأعمال في تنفيذ المحطات على المسار البرتقالي لقطار العاصمة، “محور طريق المدينة المنورة – الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول”.

«الخدمة المدنية»: الإجازات قبل «محرم» غير مشمولة بإيقاف بدل الانتقال

أقرت وزارة الخدمة المدنية، استمرار صرف بدل النقل الشهري للموظفين الذين يتطلب عملهم وجودهم على رأس العمل قبل قرار إيقاف صرف بدل الانتقال للموظف خلال مدة الإجازة.

شركات الطيران تبدأ زيادة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

بدأت شركات الطيران مطلع العام الجاري تطبيق المرحلة الثانية من تحرير أسعار تذاكر الرحلات الداخلية برفع السعر 10% في المرحلة الأولى، والذي طبق مطلع العام الماضي، بزيادة مماثلة، مما يعني أن الزيادة تخطت حاجز 20% إلى الآن.

بنك التنمية الاجتماعية يعلن إطلاق شرائح جديدة للقروض

قال مدير عام بنك التنمية الاجتماعية عبدالله النملة: إن البنك أطلق عدداً من شرائح القروض الاجتماعية (زواج، أسرة، ترميم)، عبر توزيع يراعي قدرة الفرد على السداد.