500 متقدم يؤدون اختبارات القبول بكلية المسجد الحرام

تواصل ـ مكة المكرمة:

أجرى 500 متقدم اختبار القبول بكلية المسجد الحرام، تمهيداً لاختبارات تحديد مستوى الطالب في حفظ القرآن الكريم، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في وقت سابق بفتح القبول في الكلية، وإتاحة الفرصة للراغبين في تحصيل العلوم الشرعية، تحقيقاً لرؤية حكومة خادم الحرمين بأن يكون الحرمان الشريفان منارة هدى يستفيد من علومها كل راغب.

وتحتوي الكلية على 3 أقسام أكاديمية تشمل “قسم القرآن وعلومه، قسم السنة وعلومها وقسم الشريعة”، فيما يجري العمل حالياً لفتح قسمي العقيدة، واللغة العربية.

وقال عميد الكلية الدكتور فيصل بن داود المعلم: إن الحراك العلمي جاء بتوفيق من الله عزّ وجل، ثم الدعم غير المحدود الذي تلقاه الكلية من الدكتور السديس، ونائبه الدكتور محمد الخزيم.