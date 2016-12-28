صحيفة فارسية تكشف أسباب زيارة وزير الخارجية السوري ومستشار «الأسد» لإيران

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سلَّطت صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية الضوء على زيارة وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” بجانب “علي مملوك” المستشار الأمني الخاص لـ”بشار الأسد” إلى طهران مطلع الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن “المعلم” و”مملوك” زارا طهران للاجتماع والتشاور مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، وتحليل الوضع الأمني الأخير والتطورات في ساحة المعركة.

وأضافت: فضلاً عن مناقشة المبادرات السياسية الجديدة للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وتمهيد الطريق للتقارب السياسي والحوار السوري- السوري الداخلي، بالإضافة إلى اعتماد الإجراءات الضرورية لمنع القوى المعارضة من كسب الأرض.

وذكرت أن “المعلم” عقد فور وصوله لطهران 3 جولات من المحادثات المكثفة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، كما اجتمع مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني “علي شمخاني” واستمع إلى موقف إيران بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وعودة القوى المعارضة إلى مائدة التفاوض والقبول بشروط وقف إطلاق النار.

واعتبر “شمخاني” أن موقف إيران ضد أي نهج سياسي يضعف الحكومة السورية ويسمح بسيطرة مجموعات “إرهابية” على أجزاء من سوريا أو سيطرة قوات أجنبية على أجزاء منها – حسب تعبيره-، مشيرا إلى أن كل ما سبق يضر بمصالح سوريا ويمثل تهديداً لدول المنطقة ومصيره الفشل.

وتحدثت الصحيفة عن أن دمشق علمت بأن إيران وروسيا مهتمتين بلعب تركيا دوراً بَناءً ومؤثراً في التطورات بسوريا، والزيارة تهدف لاطلاع “المعلم” و”مملوك” على التعاون والتقارب الإقليمي الجديد، ومعرفة وفهم ما حدث في اجتماع موسكو بين الدول الثلاث.