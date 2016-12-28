تحذير.. عواقب وخيمة لمصابي الجلطات حال التأخر في مقابلة الطبيب

تواصل ـ وكالات:

حذر الخبراء، من تأخر المرضى المصابين بأعراض الجلطات الدماغية، في عرض أنفسهم على الطبيب لأخذ العلاج اللازم في الوقت المناسب.

وقال الخبراء: إن المرض لن يُشفى من دون علاج وإن تأخيره دقيقة واحدة تكون نتيجته وخيمة، ولاحظوا أن الكثيرين ومن ضمنهم الذين سبق إصابتهم بالجلطة الدماغية، لا يسرعون إلى الطبيب.

وتحتل أمراض القلب والجلطات الدماغية مرتبة متقدمة في العالم من حيث عدد الوفيات، على الرغم من وجود كافة مستلزمات علاجها، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض مستوى الوعي العام ونقص المعلومات بشأن هذه الأمراض.

وتقول الخبيرة سفيتلانا غلوخوفسكايا: إن أحد أسباب تطور الجلطة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب حتى على الشباب، قياس ضغط الدم بصورة منتظمة ودورية، فإذا تبين أنه مرتفع (140/90 ملم عمود زئبق) تجب مراجعة الطبيب.

وينصح الأطباء بضرورة التخلص من الوزن الزائد، وممارسة الرياضة وعدم تناول المواد الغذائية المالحة والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

يقول طبيب الأعصاب أندريه الاشييف: إن المهم عند حدوث الجلطة الدماغية، مراجعة الطبيب خلال فترة لا تزيد عن أربع ساعات، كي يتمكن الخبير من تقديم المساعدة الضرورية لمنع حدوث نتائج وخيمة.

ومن الأعراض الأساسية للجلطة الدماغية: ضعف في أحد جانبي الجسم وفقدان الإحساس، اضطراب الكلام والبصر في جانب واحد أو في كليهما، فقدان التوازن عند السير، الدوران أو صداع شديد، كما أن المصاب بالجلطة الدماغية عاجز عن الابتسام ولا يمكنه المحافظة على الذراعين ممدودتين.