 توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

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توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

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