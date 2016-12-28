 مصادر: توجه لتحويل الإيرادات غير النفطية لخزانة الدولة مباشرة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: توجه لتحويل الإيرادات غير النفطية لخزانة الدولة مباشرة

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مصادر: توجه لتحويل الإيرادات غير النفطية لخزانة الدولة مباشرة
وزارة المالية

تواصل ـ الرياض:

كشفت مصادر رسمية عن تشكيل لجنة في وزارة المالية تضم ممثلين من، “المالية”، و”الاقتصاد والتخطيط”، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، لمراجعة الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصل إيراداتها بشكل مباشر، وبحث إمكانية توريد ذلك مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور القرار، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

وقالت المصادر بحسب ” الاقتصادية” إن هذا الإجراء يأتي في إطار “رؤية السعودية 2030” التي تستهدف تعظيم إيرادات المملكة غير نفطية، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

وقُدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة (6.5)% ، وشكلت 27% من دخل الدولة عام 2015م، و 38% بميزانية العام الماضي.

 

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