بنك التنمية الاجتماعية يعلن إطلاق شرائح جديدة للقروض

تواصل – سعود الخالد:

قال مدير عام بنك التنمية الاجتماعية عبدالله النملة: إن البنك أطلق عدداً من شرائح القروض الاجتماعية (زواج، أسرة، ترميم)، عبر توزيع يراعي قدرة الفرد على السداد.

وأوضح النملة، أنه تم تحديد قيمة القسط بما لا يتجاوز 1000 ريال لجميع القروض المقبلة بدلاً من 1800 ريال في السابق.

وبيّن أنه سيتم منح المتأخرين ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة فرصة للسداد، وذلك عن طريق ترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بنفس قيمة القسط.

وأشار النملة إلى استفادة أكثر من 300 ألف مقترض حتى الآن من تمديد الأقساط، مؤكداً أن الفرصة متاحة لباقي المتأخرين لترحيل متأخراتهم شرط الالتزام والانتظام بالسداد.

ولفت إلى أن البنك يقدم شهرياً ما يزيد على تسعة آلاف قرض موجهة للقروض الاجتماعية بقيمة إجمالية تصل لنصف مليار ريال.