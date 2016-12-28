 وصول جثامين ضحايا تفجير إسطنبول إلى جدة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وصول جثامين ضحايا تفجير إسطنبول إلى جدة (صور)

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وصول جثامين ضحايا تفجير إسطنبول إلى جدة (صور)

تواصل – جدة:

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، فجر اليوم الثلاثاء، جثامين ضحايا تفجير مطعم “رينا” في إسطنبول، التوأم محمد وأحمد أبناء سعود بن عبد الوهاب الفضل، ووسام الجفري، ولبنى غزنوي.

واستقبل الجثامين عددٌ من أقارب وأهالي الضحايا وأصدقائهم، ويُصلى على الفقيدين التوأم أبناء الفضل اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر في مسجد الجفالي، ويوارى جثمانهما الثرى بمقابر أمنا حواء بجدة.

ويتم مواراة جثمان الغزنوي في مقابر المعلاة بالعاصمة المقدسة، فيما تتم مواراة جثمان الجفري في مكة المكرمة.

وقالت قنصلية المملكة لدى تركيا، في وقت سابق: إن 7 مواطنين قُتلوا في تفجيرات مطعم إسطنبول، وأُصيب 11 آخرون، في الهجوم الذي أعلنت السلطات التركية أنه أسفر عن مقتل 39 وإصابة 65 من جملة 700 كان يعج بهم المطعم.

 

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