 شرطة الرياض تتوصل لعصابة سرقة مصابيح السيارات بضاحية لبن (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض تتوصل لعصابة سرقة مصابيح السيارات بضاحية لبن (فيديو)

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تواصل – الرياض:

أعلنت شرطة الرياض، أنها لم تفشل على مدى 5 سنوات ماضية في الإطاحة بأي عصابة لسرقة السيارات، واصفة الحالة الأمنية في العاصمة بـ”الممتازة”، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وقالت شرطة الرياض: إنها أطاحت بعصابة مركبات “الكامري والهونداي والدباب” التي اُستخدمت في المراقبة والتنقل قبل الشروع في تفكيك مصابيح إضاءة السيارات في حي ضاحية لبن غرب العاصمة، وسرقتها في ساعات متأخرة على مدار الأيام القليلة السابقة.

ورفض المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض العقيد فواز الميمان، الكشف عن هوية التشكيل العصابي، مبيناً أن النتائج ستعلن لاحقاً، بحسب “الوطن”.

وتداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو، يُظهر قيام تشكيل عصابي بسرقة محتويات إحدى المركبات الخارجية المتوقفة قُرب منزل أحد المواطنين في ضاحية وادي لبن، وأظهر المقطع قيام شابين بتفكيك محتويات المركبة باحترافية.

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