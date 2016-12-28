«الشؤون الإسلامية» تطبق نظام البصمة الإلكترونية لمنسوبيها بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

دشَّن المدير العام لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله الناصر، نظام البصمة، أول أمس الأحد كمرحلة أولى؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من النائب الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.

وأوضح الناصر أن نظام البصمة سيطبق على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى يوم الاثنين 4/ 4/ 1438هـ لموظفي مبنى الفرع الرئيسي، بينما المرحلة الثانية تشمل المباني والمقار الخارجية المرتبطة بالفرع، فيما تم إعطاء صلاحيات لمديري الإدارات والأقسام من خلال (يوزر) خاص؛ بهدف متابعة موظفي إداراتهم، حيث تعمل مراقبة الدوام على متابعة الإجراءات كافة فيما يخص الدوام الرسمي وفق النظام.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة البرمجيات السريعة لتقنية المعلومات حماد بن محمد آل مبارك، بأن وزارة الشئون الإسلامية نفذت مشروع حضور وانصراف الموظفين في فرع الوزارة بمكة المكرمة والذي لم يستغرق تركيبه أكثر من أسبوعين وأيام معدودة، والآن تم تنفيذه في فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق تطلعات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرامية إلى تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية، وتوظيف التقنية بشكل أمثل لتحقيق مستوى عالٍ من الانضباط، يسهم في رفع مستوى الأداء.