 «الحميدان» يتساءل: متى نحصل على العلاوة السنوية؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

«الحميدان» يتساءل: متى نحصل على العلاوة السنوية؟

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«الحميدان» يتساءل: متى نحصل على العلاوة السنوية؟
الدكتور إبراهيم الحميدان، المشرف على وحدة إعداد معلم المرحلة الابتدائية بجامعة الملك سعود

تواصل ـ خالد العبدالله:

طالب الدكتور إبراهيم الحميدان، المشرف على وحدة إعداد معلم المرحلة الابتدائية بجامعة الملك سعود، بتحديث مواعيد جميع الاستحقاقات المالية للخدمات.

واستفسر الحميدان عن سبب ربط العلاوات بالسنة القمرية، بعد تعديل موعد صرف الرواتب؟

وقال الحميدان عبر حسابه على “تويتر”: “سؤال بريء، في نهاية السنة الشمسية بعد كم شهر اللي عليها رواتبنا، بيكون فيه علاوة سنوية، ولا ننتظر الهجرية الجاية؟

وأشار إلى اتصال ورده من مسؤول يبين فيه أن التقويم الهجري السعودي هو الأصح؛ كونه مرتبطاً بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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