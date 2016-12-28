اليمن.. فرار الحوثيين مع توغل الجيش اليمني في عمق «صعدة»

تواصل – وكالات:

توغل الجيش اليمني في عمق محافظة صعدة، اليوم الاثنين، معقل الحوثيين، وسط فرار الميليشيات الانقلابية مع تقدم قوات الشرعية اليمنية.

وسيطرت قوات الجيش والمقاومة على معسكر اللواء 101 الذي كان يسيطر عليه الحوثيون، وتوسيع هجومها أمس الأحد، واليوم الاثنين على تحصيناتهم في البقع الذي تشهد تصاعداً في وتيرة القتال بين الطرفين.

وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، أن قوات الشرعية حققت انتصارات في جبهة البقع، وتمكنت من انتزاع عدد من التلال والمرتفعات التي يتمركز فيها الحوثيون وكتائب صالح.

وأوضح الأثلة في تصريح للمركز الإعلامي للجيش، أنه تم دحر المتمردين الحوثيين وقوات صالح من جبلي “الثأر وحبش” ومخنق صله في بلدة البقع الحدودية مع نجران، وسط خسائر فادحة تكبدوها في الأرواح والمعدات.

وأضاف قائد محور صعدة أن الجيش الوطني استولى على كميات من الأسلحة والذخائر التي تركها المسلحون الحوثيون عقب فرارهم من المواقع التي خسروها في البقع 150 كيلومتراً عن مدينة صعدة.