الإحصاء: التعداد القادم تسجيلي ومرتبط بالعنوان الوطني

تواصل – خالد العبدالله:

قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ)، الذي أقرّه مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، سيكون لأول مرة تعداداً تسجيلياً يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم، وأيضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى)، إلى جانب ارتباطه بالعنوان الوطني.

وأضافت الهيئة – عبر حسابها على “تويتر” – “أن التعداد القادم يعد التعداد الخامس في المملكة، ويتميز عن السابق بالربط الإلكتروني الشامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز المعلومات الوطني، ووزارة التعليم، ووزارة الإسكان، والبريد السعودي، ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن”.

يذكر أن أول تعداد للسكان في المملكة أجري في عام 1394هـ، وآخر تعداد تم كان تعداد (2010 – 1431).

والتعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهـيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين.