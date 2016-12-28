اكتشاف سيف أثري عمره 2300 عام في الصين

تواصل – وكالات:

عثر علماء آثار صينيون، على سيف يصل عمره إلى 2300 عام في قبر قديم، بمدينة شينيانج بإقليم خنان وسط الصين، يعود إلى حقبة الدول المتحاربة، وكان السيف الذي عثر عليه في حالة جيدة، وظل محتفظاً ببريقه طوال آلاف السنين.

وذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن علماء آثار صينيون عثروا مؤخراً على سيف يصل عمره إلى 2300 عام، في وسط البلاد.

وأفاد موقع ‘‘تشاينا راديو إنترناشونال‘‘ الإلكتروني الإخباري، بأن السيف عثر عليه في قبر قديم بمدينة شينيانج بإقليم خنان وسط الصين.

وأوضح الموقع الإلكتروني، أنه يعتقد أن السيف يعود إلى حقبة الدول المتحاربة التي كانت في الفترة بين عامي 475 و221 قبل الميلاد.