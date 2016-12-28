الوجبات السريعة تزيد معدلات الإصابة بـ«حَبّ الشباب»

تواصل – وكالات:

حذر باحثون من أن سوء التغذية يمكن أن يتسبب في ظهور الحبوب مرة أخرى في مرحلة البلوغ، موضحين أن النساء أكثر عرضة له بشكل خاص، وأن اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات، يمكن أن يؤدي إلى ظهور حَبّ الشباب.

وقالت الدكتورة ديبرا جاليمان، أستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية في مدرسة طب ماونت سيناي في نيويورك: “نرى أن الناس الذين لديهم نظام غذائي من الوجبات السريعة يميلون إلى المعاناة من تلك الحالة”.

ووجد الباحثون أن النساء لديهن ضعف احتمال المعاناة من الحالة؛ إذا أكلن فقط الخضار لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، في حين وجد أن أولئك اللاتي ذكرن مستويات عالية من التوتر، هن ثلاثة أضعاف احتمال الإصابة بالمرض.

وقال الباحثون: إن الأطعمة التي تزيد مؤشر “نسبة السكر في الدم” (GI)، مثل الخبز الأبيض، البطاطا، والأرز يمكن أن تكون مسؤولة لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. ومعروف أن هذا يؤدي إلى الالتهاب، ويمكن أن يزيد من مستويات الهرمونات المسؤولة عن نشاط الغدد الدهنية في الجلد.