مكتبة حديث متنقلة.. «تطبيق إلكتروني» جديد يجمع كتب السنة التسعة

تواصل – خالد العبدالله:

هل يمكن أن تسير بكتب السنة كاملة في جيبك؟ بالفعل أصبح ذلك متاحاً، فقد أطلقت أوقاف ‘‘والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها‘‘ تطبيقاً على الأجهزة الذكية واللوحية، تحت مسمى جامع الكتب التسعة، الذي يشتمل على كتب الحديث التسعة المشهورة وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، وموطأ مالك، وسنن الدارمي، ومسند أحمد، وذلك خلال عرض إلكتروني حديث، يجمع بين أصالة التحقيق وقوة التقنية.

السنة معك أينما كنت

مع تطبيق جامع الكتب التسعة، والمعد خصيصاً للأجهزة الذكية، أصبح بإمكانك التنقل بمكتبة حديثية شاملة للاستفادة منها أينما كنت، سهلة الاستخدام، فلن تكون مقيداً بمكان، أو مرتبطاً بالحاسب المنزلي، وبإمكانك البحث عن أي كلمة أو جملة في نص الحديث في أي كتاب من الكتب التسعة، كما يتيح إمكانية الذهاب إلى أي حديث من خلال الرقم الخاص به.

* التقسيم الموضوعي

يتميز البرنامج بإمكانية عرض السنة النبوية، وفقاً لشجرة موضوعية شاملة، مع إمكانية تحديد موضوعات جزئية، وعرض الحديث، أو الأحاديث المرتبطة بها في أسرع وقت، ويتم تقديم خدمة عرض شرح الحديث، مع ربط كل حديث بالشرح الخاص به؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد.

* التخريج

تم إضافة خدمة التخريج على التطبيق، فبمجرد الضغط على الأيقونة يتم تخريج الحديث آليّاً، فتظهر النتائج مباشرة دون أي عناء أو مجهود، كما يوجد خاصية مشاركة الحديث مع الآخرين، من خلال مواقع التواصل المختلفة، إضافة إلى إمكانية نسخ الحديث.

* الغريب

يتيح تطبيق جامع الكتب التسعة خدمة شرح غريب الحديث، من خلال وضع معاني مختصرة للكلمات الغريبة، كذلك يتيح التعريف بالراوي وذلك من خلال وضع بطاقة تعريف خاصة بكل راوٍ تحتوي على البيانات الخاصة به.

* إضافة الملاحظات

باستطاعة المستخدم، إضافة أي ملاحظة أو خاطرة أثناء القراءة أو المدارسة، ويتم حفظها والرجوع إليها في أي وقت، كما يتيح للمستخدم التحكم في لون الخط أو حجمه أو نوعه، بما يساعد على إعطاء الراحة البصرية لقراءة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

* مزايا البرنامج

1 – جمع الكتب التسعة في تطبيق واحد.

2 – إخراج النصوص في صورة محققة مضبوطة ضبطاً كاملاً.

3 – البحث بأي كلمة أو عبارة في أي حديث في الكتب التسعة كلها.

4 – الوصول إلى أي حديث من خلال الرقم الخاص به.

5 – عرض تقسيم موضوعي للأحاديث.

6 – عرض الشرح الخاص بكل حديث.

7 – إمكانية مشاركة الحديث عبر وسائل التواصل.

8 – إعدادات إضافية لراحة المستخدم.

9 – سهولة التنقل بالموسوعة إلى أي مكان.

10 – واجهة جميلة وسهلة الاستخدام ذات تصميم متميز وجذاب.

11 – إضافة أي حديث إلى المفضلات، واسترجاعه في أي وقت.

12 – خدمة شرح غريب الحديث.

13 – التعريف بكل راوٍ من خلال بطاقة خاصة به.

آبل

https://itunes.apple.com

آندرويد:

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