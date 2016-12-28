«التعليم» المياه المسربة بمتوسطة وائل بن حجر في مكة لا تمثل كارثة (فيديو)

تواصل – مكة المكرمة:

رداً على الفيديو الذي تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، المتعلق بتسرب مياه في فناء مدرسة وائل بن حجر المتوسطة، أكدت الإدارة العامة للتعليم، أن المسألة لا تدعو للقلق، وأنه بعد التواصل مع قائد المدرسة لاستجلاء حقيقة ما يجري أفاد بحدوث انسداد في مجاري تصريف الصحي ظهر اليوم؛ الأمر الذي أدى لطفح المياه في الفناء.

وتابعت الإدارة على الفور، قامت إدارة المدرسة، بإبلاغ فرق الصيانة في الإدارة العامة للمياه التي وصلت للموقع بعد مغادرة كل الطلاب ومنسوبي المدرسة وتم شفط المياه وتنظيف المنطقة وتعقيمها وانتهى العمل بعد عصر اليوم الاثنين.

وأضافت الإدارة، أن ما حدث لا يسمى تسرباً خطيراً على البيئة وعلى صحة الطلاب ومنسوبي المدرسة، مضيفة أن الدراسة ستنتظم من صباح الغد دون قلق أو مخاطر.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم، أنها تعتب على من يحاول بث الإثارة في الميدان التربوي والتعليمي من منسوبي التعليم بالتصوير والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون مراعاة للضوابط المتبعة في معالجة الطوارئ، التي تحدث في أي منشأة.

يذكر أن أحد معلمي المدرسة قد وثق لحظة اجتياز المياه في فناء المدرسة؛ نتيجة طفح المجاري وقال المعلم موثق المقطع: ‘‘تفاجأنا عند خروجنا من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، اليوم الاثنين بوجود مياه آسنة تحول دون خروجنا‘‘ مضيفاً اضطررنا إلى استخدام كراسي المدرسة، كجسر عبور للخروج من المدرسة، وسط الأعداد الهائلة من الطلاب والمعلمين الذي استغرق عبورهم قرابة الساعة.

وناشد المعلم، مسؤولي تعليم مكة ضرورة الوقوف على واقع المدرسة ومعالجة تسربات الصرف الصحي التي تنذر بمشكلة صحيّة على منسوبي المدرسة من معلمين وطلاب إلى جانب مطالبته بنقل المدرسة في مبنى آخر مُستوفٍ لشروط الأمن والسلامة.