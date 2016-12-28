طائرات «إمبراير E170» خارج أسطول «الخطوط السعودية» نهائياً

تواصل – الرياض:

لتحديث أسطولها الذي وعدت به مسبقاً، أخرجت الخطوط السعودية طائرات إمبراير E170 من الخدمة نهائياً، قبل انقضاء عام 2016م بأيام، ضمن 26 طائرة متنوعة الطرازات تم الاستغناء عنها تباعاً خلال العام الماضي 2016م، تزامناً مع استمرار انضمام المزيد من الأسطول الجديد للمنظومة التشغيلية.

كانت آخر رحلة للطائرة الأخيرة من الأسطول يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016م عبر الرحلة رقم SV326 التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مدينة شرم الشيخ.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي رئيس الشركة المكلف الكابتن سلطان الضويحي، أن استراتيجية إخراج الطائرات من الخدمة، يواكبها خطة موازية لتحديث وتنمية الأسطول، بما لا يؤثر على سير العمليات التشغيلية، وبما ينتج عنه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من 4 سنوات ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم بحسب ‘‘الإخبارية‘‘.

ولفت الضويحي، إلى أن الأسطول الجديد الذي يحل بدل الطائرات التي تخرج من الخدمة، يتميز بالكفاءة التشغيلية، إضافة إلى الحد من الاستهلاك الزائد للوقود، والتقليل من انبعاثات الغازات الملوثة؛ ما يعني تأثيرات مخففة على البيئة أقل من الطائرات التي خرجت من الخدمة، مبيناً أن خروج كامل طائرات إمبراير E170 أمرٌ مخطط له مبكراً.

يذكر أن طائرة إمبراير E170، دخلت إلى منظومة الخطوط السعودية التشغيلية، في التاسع من ديسمبر عام 2005م في صفقة تضمنت 15 طائرة، حققت الأهداف التشغيلية خلال الفترة السابقة على القطاعين الداخلي والإقليمي، كما أخرجت الخطوط السعودية خلال العام المنصرم 2016م، عدداً من الطائرات من الخدمة منها أربع طائرات من طراز بوينج B474 – 400، وخمس طائرات من طراز بوينج B777 – 200.