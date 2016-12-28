خلال 3 أشهر.. «أوبر» تخسر 100 مليون دولار في أمريكا

تواصل ـ وكالات:

تكبدت شركة “أوبر” عملاق النقل في الولايات المتحدة خسائر فادحة بلغت 100 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخسائر تأتي في الوقت الذي اقترحت فيه الشركة تقديم دعم بقيمة مليوني يورو للسائقين العاملين في فرعها في فرنسا؛ لجذب المزيد للالتحاق بالعمل لديها.

وتعاني “أوبر” بشكل أساسي من وجود شركة “ليفتlyft”، والتي تنافسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسيطر حالياً على سوق النقل مما جعلها تفكر في الاستثمار في السيارة بدون سائق، في منافسة آبل وجوجل، وكل صناع السيارات في الولايات المتحدة.

يذكر أن “أوبر” تأسست عام 2009 م، وتم رصد 5 مليارات دولار لتمويل مشاريعها في 500 مدينة، تمثل 80 دولة، وضاعفت من قروضها لتصل إلى 15 مليار دولار.

وكان “ترافي كالانيك” مدير الشركة قد وعد مستثمريه في سبتمبر الماضي، بتحسين نتائجه المالية بعد سفره إلى الصين، ونقل نشاطه إلى منافسة الصيني “ديدي شوزنج” في مقابل تبادل 38% من رأسمال الشركة الجديدة، وبلغ إجمالي قيمة مبيعاته خلال هذا العام 1.7 مليار دولار ويتوقع أن تتعدى حاجز 5.5 مليار دولار.