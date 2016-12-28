الجيش الأمريكي يعترف: غارات «التحالف» على سوريا والعراق قتلت 188 مدنياً

تواصل – وكالات:

اعترف الجيش الأمريكي بمقتل 188 مدنياً في الغارات، التي شنتها قوات التحالف على مواقع تنظيم ‘‘الدولة الإسلامية‘‘ في سوريا والعراق منذ 2014، وقالت قوة المهام المشتركة في التقييم الشهري للضحايا المدنيين من عمليات التحالف ضد داعش: ‘‘إنها لا تزال تتحرى خمسة تقارير بسقوط قتلى دون قصد في أربع غارات العام الماضي وغارة واحدة في 2015‘‘.

تلك الأعداد التي ذكرها التحالف، يناقض العدد الذي ذكره التقرير العسكري الشامل الصادر عن بيانات مؤسسات خارجية، منها ‘‘إير وورز‘‘ التي تراقب القتلى المدنيين نتيجة الغارات الجوية الدولية في المنطقة، والتي أكدت أن 2100 مدني قتلوا في العراق وسوريا منذ بدء حملة التحالف بحسب ‘‘سكاي نيوز العربية‘‘.

وذكرت قوة المهام في ‘‘بيان‘‘ لها، أنه على الرغم من بذل التحالف جهوداً فوق العادة في قصف الأهداف العسكرية بطريقة تقلل مخاطر سقوط مدنيين، إلا أنه يتعذر تجنب سقوط ضحايا في بعض الحوادث.

كانت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف، قد شنوا أكثر من 17 ألف غارة جوية ضد داعش حتى يوم 30 ديسمبر الماضي، منها 10738 في العراق و6267 ضربة في سوريا.