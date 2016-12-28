«سامسونج» تجري تحديثات على هواتف «Galaxy A»

تواصل ـ وكالات:

في محاولة لإرضاء العملاء، أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مجموعة من التحديثات التي أدخلتها إلى سلسلة هواتف Galaxy A، بحيث جلبت مجموعة من المميزات الجديدة الخاصة بسلسلة هواتف Galaxy S77 إلى هواتف فئة Galaxy A متوسطة الأداء، وتأتي هواتف فئة Galaxy A حالياً بأربعة ألوان هي: السماء السوداء والرمل الذهبي والضبابي الأزرق والخوخي البرتقالي.

وتضم فئة Galaxy A ثلاثة نماذج هي A7 بشاشة من حجم 5.7 إنش وA5 بشاشة من حجم 5.2 إنش وA3 بشاشة من حجم 4.7 إنش، حيث تحتوي نسخة نماذج عام 2017 على كاميرا أمامية وخلفية بدقة 16 “ميجابيكسل” وميزة مقاومة المياه والغبار، ودعم لبطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعملت حالياً على توفير مجموعة من المميزات التي كانت موجودة ضمن سلسلة هواتف جالاكسي إس 7، وإس 7 إيدج الذكية الرائدة، التي طرحتها الشركة منذ ما يقرب من عام، وجلبتها إلى سلسلة Galaxy A الحالية.

وحصلت هواتف فئة Galaxy A لعام 2017 على كاميرا محسنة قادرة على التقاط صور بسرعة وبجودة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة جنباً إلى جنب، مع واجهة المستخدم المحدثة، بالإضافة إلى تصنيف الأجهزة ضمن معيار IP68.

وأوضحت الشركة المميزات الأخرى التي حصلت عليها النسخ الجديدة من هواتف هذه الفئة بما في ذلك فتحة بطاقة ذاكرة خارجية تستوعب ما يصل إلى 256 جيجابايت، مع دعم لميزة الشحن السريع، وميزة الدفع الإلكتروني سامسونج باي، ومنفذ USB من نوع Type – C.