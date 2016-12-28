تعرف على أفضل طريقة للقضاء على جير الأسنان نهائياً

تواصل – وكالات:

يُعد جير الأسنان، أحد الأسباب الأساسية لحدوث التهاب اللثة؛ بسبب التقرحات التي يسببها، كما يفصل بينها وبين جذور الأسنان مكوناً فراغات تمتلئ بفتات الطعام والصديد ويسبب نزفاً عند عملية تنظيف الأسنان، كما أن إهماله يُحدث ارتخاءً للأسنان، وفي النهاية يكون اقتلاعها محتوماً.

وكما هو معلوم فمشكلة الترسبات الجيرية قد تهاجم الأسنان في سن مبكرة، ربما يبدأ من عمر التاسعة؛ أي مع بداية الأسنان الدائمة، وتزداد المشكلة مع عدم الانتظام في استخدام الفرشاة، التي لا تتمكن دائماً في الوصول إلى كل فواصل الأسنان؛ مما يجعل هذه المنطقة مرتعاً للبكتيريا ومن ثم الترسبات الجيرية.

كما أن هناك بعض الأطعمة، التي تزيد من فرصة تكون ترسبات جيرية على الأسنان، مثل الحلوى، والكربوهيدرات، والكافيين، أما التدخين فهو سبب رئيسي لهذه المشكلة المؤرقة، والتي تُسبب للشخص حرجاً، سواء بسبب اصفرار الأسنان، أو الرائحة غير المحببة التي تصدر من الفم.

ونصح موقع ‘‘هوم ريمديز أند بيوتي‘‘ بالاعتماد على وصفة طبيعية، دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب لعمل جلسات خاصة، وهي تقوم على حفنة من ‘‘الجوز‘‘ أو المعروف بـ‘‘عين الجمل‘‘ مع كوب من الماء، وغلي المكونين لمدة 20 دقيقة، ثم تركه ليبرد.

بعد ذلك يتم تصفية الخليط جيداً، ثم غمس الفرشاة لمدة 5 دقائق، ثم فرش أسنانك لمدة 5 دقائق أخرى مستخدم الخليط السابق.

ويفضل المضمضة بخل التفاح، ثم الماء النقي بعد ذلك، ويمكنك تكرار هذه الطريقة 3 مرات يومياً في أوقات مختلفة، وستتخلص من الجير تماماً خلال 10 أيام فقط.