 دراسة: زيادة الثقة بالنفس تقلل خطر السمنة | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: زيادة الثقة بالنفس تقلل خطر السمنة

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دراسة: زيادة الثقة بالنفس تقلل خطر السمنة

تواصل ـ وكالات:

توصلت دراسة صينية حديثة، إلى أن شعور الإنسان بعدم الرضا عن نفسه، يجعله يتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ويعرضه بشكل أكبر لخطر الإصابة بالسمنة.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، والجامعة الصينية في هونج كونج، ونشروا نتائجها أمس الأحد، في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقال الباحثون إن: “نتائج دراستهم تثبت أن العقليات التي تعاني من الحرمان وتدني المكانة الاجتماعية تكون مرتبطة بشكل أكبر بخطر السمنة، عن طريق زيادة تناول السعرات الحرارية”.

وأضافوا أن: “مجرد شعور الشخص بالدونية وأنه أقل من الآخرين قد يجعله يتناول وجبات أكثر بجودة طعام أقل، وهذا التفسير يمكن أن يساعد في معالجة مشكلة السمنة المتنامية في المجتمعات الفقيرة والغنية على حد سواء”.

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