أمير القصيم يوجّه باعتماد ترشيح 39 لمجلس فتيات المنطقة

تواصل ـ راضي الزويد: وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم، باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات القصيم.

وقال أمير القصيم: إنّ اعتماد ترشيح الفتيات يأتي بهدف تطوير عمل مجلس شباب وفتيات القصيم، وإشراك النصف الآخر من المجتمع “العنصر النسائي”، وتوسيع مجالات عملها، وزيادة أعضائها؛ لتتمكّن من القيام بأعمالها في خدمة شابات وفتيات القصيم.وأضاف أمير القصيم: “اهتماماً منا بشقائق الرجال ودعمهم ليكونوا اليد المساعدة في التطوير، وجهنا باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات منطقة القصيم؛ لتوسع عمل المجلس، وسماع ما لدى الفتيات من رؤى ومقترحات”.

وتمنى أمير القصيم أن يحقق المجلس الأهداف المرجوة من إنشائه المتمثّلة في خدمة فتيات المنطقة، وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهن وقيادتهن، وإعطائهن فرصة كاملة للمشاركة في صناعة القرار.

وأكد أمير منطقة القصيم أن للفتيات دوراً رئيسياً ومهماً عبر المجلس لتقديم نشاطات تخدم الفتيات، واعداً بأخذ آرائهن بعين الاعتبار، مذكراً بأن قيادتنا الرشيدة تنظر لشباب وفتيات المملكة بأنهم الذخيرة الوطنية، لافتاً الانتباه إلى أهمية دورهن في نقل المجتمع إلى مجتمع فاعل ونشط ومتطوّر.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل، المجلس إلى اطلاعهم على ما يمكنهم عمله لخدمة الفتيات عبر التنسيق مع بعض الجهات المعنية لخدمتهن، مثل لجان التنمية الاجتماعية وما تقوم به، بجانب الأندية الرياضية، ونشاطات التعليم العالي والعام.