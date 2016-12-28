«Dell» تطرح شاشة «Ultrathin» بإطارات نحيفة الشهر المقبل

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “Dell” عن طرح أحدث الشاشات المميزة بتصميم نحيف جداً، وبحجم شاشة 27 “أنش”، في الأسواق في 23 مارس المقبل وبسعر 700 دولار.

وتأتي الشاشة الجديدة من “Dell” بحجم 27 “أنش” Ultrathin، مع دعم تقنية HDR، لتكون أنحف الشاشات التي تقدم خلال هذا العام في فعاليات معرض CES 2017.

حيث تقدم Dell”” الشاشة الجديدة مع تصميم تأتي فيه مكونات وأجهزة الشاشة في القاعدة كبديل للجهة الخلفية للشاشة؛ لتدعم حجم رقيق جداً.

وتتميز شاشة “Dell” الجديدة بحجم 27 “أنش” ودقة وضوح Quad HD أو 2560 في 1440 “بيكسل”، كما تدعم الشاشة تقنية HDR أيضاً، إلا أنها لا تأتي بمعايير تقنية HDR التي تتميز بها أجهزة التلفاز 4K.

كما تدعم شاشة Dell أعلى معايير التباين مع تغطية أوسع للألوان مقارنة بالشاشات الأخرى المنافسة في الأسواق، حيث تدعم نسبة 99% من ألوان SRGB، أيضاً تتميز الشاشة بقابليتها للانحناء وضبط الزوايا وفقاً لراحة المستخدم.

كما تظهر شاشة 27 Ultrathin من Dell بتصميم رائع، مع سطوع أعلى للألوان يظهر بشكل واضح، كما أن التصميم الرقيق للشاشة يدعم ضبط الشاشة بشكل سريع بألوانه المفضلة للمستخدم، حيث تؤكد Dell على أنها تدعم زاوية عرض 178 درجة.

ولا يختلف تصميم الشاشة أيضاً عن حاسب XPS الجديد المميز بإطارات نحيفة جداً، كما تأتي قاعدة الشاشة بحجم أكبر لدعم أجهزة وتقنية الشاشة، أيضاً تدعم الشاشة المستخدم بموصلات USB C، كما تأتي بمنفذ HDMI 2.0 مع خط يدعم الصوتيات، ومن المقرر أن تتوفر شاشة 27 Ultrathin في 23 من مارس بسعر 700 دولار.