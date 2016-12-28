 «تعاوني الربوة» بالرياض يختتم الدورة التدريبية للفرق التطوعية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعاوني الربوة» بالرياض يختتم الدورة التدريبية للفرق التطوعية (صور)

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«تعاوني الربوة» بالرياض يختتم الدورة التدريبية للفرق التطوعية (صور)

تواصل ـ الرياض:

اختتم المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في الربوة بالرياض، مساء أمس، الدورة التدريبية للفرق التطوعية التي تهدف إلى بناء الفرق التطوعية، وإعداد خُطّة المبادرة التطوعية بأحدث الوسائل الإدارية المناسبة للبرامج التطوعية.

وتضمّنت الدورة التي قدّمها الإعلامي، عبدالعزيز القحطاني مدير إدارة التطوع المدرب ماجد أبا الخيل، أنشطة تدريبية، ومراحل التنافس بين الفرق التطوعية، وآلية التقييم للمبادرات التطوعية.

وشملت أهم محاور الدورة “قِيم التطوع، كيفية دراسة الاحتياج التطوعي، صياغة الهدف الذكي للمبادرة التطوعية، كيفية التخطيط الفعال للمبادرة”، وتمّ خلال الدورة عرض بعض الأساليب الإبداعية لابتكار فكرة إبداعية.

وشهد برنامج الدورة مناقشة ورش العمل المنعقدة في الفترة الماضية، وتسمية الفرق التطوعية، وإعداد خطة استراتيجية لكل فريق تطوعي، تخدم أهداف مُحدّدة وصولاً إلى الريادة والتميز.

وشملت الفِرق التطوعية “إتقان التطوعي، سخاء التطوعي، بصمة التطوعي، حياة التطوعي، عطاء الحياة التطوعي، سواعد التطوعي، مد عطاء التطوعي، العطاء حياة التطوعي”.

وأوضح مدير إدارة التطوع: أن المرحلة القادمة تشهد اعتماد الخطط، وتمكين الفرق لتنفيذ مبادراتها التطوعية بتوفير الأدوات اللازمة، والموافقات الرسمية لتحقيق الإنجازات على أكمل وجه.

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