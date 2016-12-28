المدينة.. «الغرفة التجارية» توضح حقيقة إنشاء مدينة صناعية

تواصل ـ المدينة المنورة:

أوضحت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، حقيقة المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع إنشاء مدينة صناعية بشراكة تركية في المدينة.

وقالت الغرفة، في بيان نشرته اليوم على حسابها بـ”تويتر: إن المشروع يشمل إنشاء مدينة صناعية كاملة المرافق والخدمات في المدينة المنورة، وليست 3 آلاف مصنع حسب ما تم تداوله، مضيفةً أنّ هذا العدد لقوائم المصانع التي تتبع للشركة في تركيا.

وأشار البيان إلى التفاوض الجاري مع المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وإنشاء الشركة، والبدء في إجراءات التأسيس.

وكشفت الغرفة عن اجتماع مع الجانب التركي هذا الشهر؛ لإكمال مفاوضات وضع الاتفاقية موضع التنفيذ.

وأكّدت الغرفة سعيها لإنشاء تكتلات اقتصادية وصناعية قادرة على تنمية اقتصاد المنطقة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة بالشراكة مع مستثمرين أجانب.