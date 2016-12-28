دراسة أمريكية تُحذِّر: سمنة الآباء تؤثر على نمو الأبناء

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أجراها الموقع الطبي الأمريكي “Medical xpress”، عن نتائج جديدة وخطيرة مفادها أنّ أطفال الآباء والأمهات الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عُرضة لمشاكل النمو.

ووجد الباحثون أن أطفال الأمهات البدينات أكثر عُرضة للفشل في اختبارات الذكاء، والتحكم في حركة العضلات الصغيرة مثل الموجودة في الأصابع واليدين.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور إدوينا يونغ: “دراستنا هي الأولى التي تتضمّن معلومات عن الآباء، وتشير نتائجنا إلى أن وزن الأب له أيضاً تأثير كبير على نمو الطفل”.

وأضاف يونغ: أن الأبحاث أشارت إلى أنّ نحو 1 من كل 5 نساء حوامل في الولايات المتحدة يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

وتابع يونغ: السمنة أثناء الحمل قد تعزز الالتهاب؛ مما قد تؤثر على دماغ الجنين، والجينات في الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل.