لص يسرق محفظة ويعيدها لصاحبها بعد اكتشافه وجود كاميرا مراقبة

تواصل ـ وكالات:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه نشّال وهو يسرق محفظة رجل أمام صرّاف آلي، ثُمّ يعيدها ويطلب الغفران بعد اكتشافه وجود كاميرا مُثّبتة في مكان قريب.

وتمسّك بعض المغردون بضرورة العثور على اللص ومعاقبته، فيما قال آخرون: إنه ربما لن يعيد فعلته ثانية، وذهب فريق ثالث إلى الاعتقاد أن الأمر مجرّد خدعة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتعود التفاصيل إلى أن اللص ظهر في بداية الفيديو وهو يتقدم من ضحيته ليقف خلفه بشكل مباشر، قبل أن يمد يده إلى جيب “سرواله” ليأخذ المحفظة ويضعها في جيب سترته، في وقت كان الرجل مُنشغلاً بسحب نقود من صرّاف آلي.

واعتقد النشّال في بداية الأمر أن عملية السرقة تمّت بنجاح، لكنه سرعان ما أُصيب بخيبة أمل، ودبّ الذعر في أوصاله، عندما شاهد كاميرا موجّهة نحوه مباشرةً، وقامت بتصويره أثناء عملية السرقة.

وحاول اللص مباشرةً استدراك الأمور، حيث نظر إلى الكاميرا وهو يضع المحفظة على الأرض ويطلب الغفران، قبل أن ينبّه الضحية أن محفظته ساقطة على الأرض، ثم نظر اللص إلى الكاميرا مجدداً قبل مغادرة المكان ليؤكد ندمه على فعلته.