 «العمل» تستدعي صاحب منشأة ترك حارساً يبيت في العراء بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل» تستدعي صاحب منشأة ترك حارساً يبيت في العراء بالرياض

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«العمل» تستدعي صاحب منشأة ترك حارساً يبيت في العراء بالرياض
المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل

تواصل – سعود الخالد:

أعاد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، التفاعل مع بلاغ حول شركة تُبيِّت حارساً في البرد بين صبات مغطاة بسجادة.

وقال أبا الخيل عبر تويتر: “وقف الزملاء المفتشون على الموقع، ووجدوا أن المكان سيئ وفيه خطر على العامل، وتم استدعاء صاحب المنشأة للتحقيق وإيقاع المخالفة”.

وكان مغرد قد نشر صورة الحارس وعلق عليها: “متى تُعاقَب هذه المؤسسات وتُلزَم بغرف متحركة في أماكن عملها؟”.

من جانبه رد أبا الخيل بقوله: “شكراً لك.. أرجو تزويدي بموقعه بالضبط”، ليرد المغرد: “الرياض التعاون ش/ الحسين بن علي”.

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