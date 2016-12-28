«العمل» تستدعي صاحب منشأة ترك حارساً يبيت في العراء بالرياض

تواصل – سعود الخالد:

أعاد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، التفاعل مع بلاغ حول شركة تُبيِّت حارساً في البرد بين صبات مغطاة بسجادة.

وقال أبا الخيل عبر تويتر: “وقف الزملاء المفتشون على الموقع، ووجدوا أن المكان سيئ وفيه خطر على العامل، وتم استدعاء صاحب المنشأة للتحقيق وإيقاع المخالفة”.

وكان مغرد قد نشر صورة الحارس وعلق عليها: “متى تُعاقَب هذه المؤسسات وتُلزَم بغرف متحركة في أماكن عملها؟”.

من جانبه رد أبا الخيل بقوله: “شكراً لك.. أرجو تزويدي بموقعه بالضبط”، ليرد المغرد: “الرياض التعاون ش/ الحسين بن علي”.