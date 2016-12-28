«النقد» تقبل زيادة رأسمال شركة «ملاذ للتأمين التعاوني»

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، قبول طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأسمالها، مؤكدة أنه على الشركة استيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وقالت مؤسسة النقد، في بيان صحفي، إنها تسلمت طلباً جديداً من شركة ملاذ للتأمين لرفع رأسمالها، وقامت بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على الشركة تقديمها قبل البت في طلب زيادة رأس المال، التي تضمنت تقديم خطة عمل محدثة للخمس سنوات القادمة، وبناءً على مراجعة فريق العمل لخطة عمل الشركة المحدثة، تم إعلان المؤسسة قبول طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأسمالها.

وأضاف البيان: “أنّ موافقتها على طلبات زيادة رأسمال شركات التأمين لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم تلك الشركات، أو الاكتتاب في الحقوق الأولوية لتلك الشركات، وإنما تعني أنه تم استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة، مبينة أن تنفيذ خطة العمل هو مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتلك الشركات”.

ودعت مؤسسة النقد جميع المساهمين في هذه الشركات إلى دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال التي تصدرها الشركات للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال، التي توافق على نشرها هيئة السوق المالية؛ وذلك لاتخاذ القرار المناسب في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد أعلنت في 29 / 11 / 2016 م عن تعذُّر موافقتها على طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني زيادة رأسمالها؛ لعدم استيفائها للمتطلبات الأساسية اللازمة لذلك.