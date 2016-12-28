«تواصل» تزور مدرسة الثالث عالمياً في مسابقة الرياضيات الذهنية (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

زارت “تواصل” مدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم في أبها، والتي حصد أحد طلابها المركز الثالث على المستوى العالم في الخوارزمي “الرياضيات الذهنية”، والتقت بوالد الطالب عبدالملك بن عبدالله الأسمري، الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي.

وتحدث الأسمري عن فضل القرآن وأن له الدور الأول في إنجاز ابنه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، والمتمثل في حفظه لنحو ٨ أجزاء من القرآن الكريم.

وقال الأسمري: إنّ قراءة القرآن وحفظه يزرع في الإنسان الثقة، ويرفع الهمة، داعياً وزارة التعليم إلى دعم برامج الموهوبين، وغيرها من البرامج الإثرائية.

وشكر قائد المدرسة بالإنابة الأستاذ محمد بن عقران، إدارة تعليم عسير متمثلة في إدارة الموهوبين، كما شكر والد الطالب عبدالملك على حرصه المستمر، وتواصله الدائم مع المدرسة التي كان لها الدور الكبير في إنجاز ابنه.

وأشاد معلم رعاية الموهوبين في المدرسة، أحمد قديمي، بالقدرات الذهنية العالية للطالب عبدالملك التي قال: إن سببها القرآن الكريم أولاً، ثمّ اهتمام أسرته في تنمية تفكيره عن طريق برامج الموهوبين، مبيناً أنّ انطلاقة عبدالملك كانت من مركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين في أبها.

ولفت أحمد قديمي إلى أنّ رعاية الموهوبين لها دور فاعل في اكتشاف وتنمية هذه القدرات ودعمها فنياً ومعنوياً ونفسياً حتى وصولها للمحافل العالمية.

وكان الطالب عبدالملك الأسمري قد تمكّن من حل أسئلة الرياضيات الذهنية في وقت قياسي ليحصل على المركز الثالث على مستوى العالم.