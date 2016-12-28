«بلدي الرياض» يُسجل زيارة ميدانية بِرفقة مواطنين لمركز 940 في «الأمانة» (صور)

تواصل – سعود الخالد:

سجلت لجنة العلاقات العامة في المجلس البلدي لمدينة الرياض، الثلاثاء الماضي، زيارة ميدانية لإدارة التشغيل والصيانة في أمانة منطقة الرياض، ومركز طوارئ 940، بمشاركة أعضاء المجلس ونخبة من المواطنين الذين يمثلون مختلف الدوائر البلدية بالرياض.

وضم الوفد عضو المجلس البلدي، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، الأستاذ خالد العريدي، والأستاذ ناصر العسعوس، وممثلين عن أمانة المجلس، ونخبة من المواطنين والإعلاميين، وهم: الدكتور عبدالله الطلحة، والدكتور عبدالعزيز آل داوود، والأستاذ فايز السبيعي، والأستاذ مشعل العصيمي، والأستاذ فهد الحربي، والأستاذ حميدي العنزي، والأستاذ فهد الشومر، والأستاذ سليمان السنيدي، والأستاذ عبدالله التويجري، وكان المهندس عبدالله الشريف مدير إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة في مقدمة مستقبلي وفد المواطنين في صالة الاستقبال الرسمية بالإدارة.

واطلع الوفد في بداية الزيارة على مركز التحكم في إدارة التشغيل والصيانة، وآلية متابعة أعمال الرقابة والتشغيل للأنفاق والإنارة والسيول، وشاهد الجميع عرضاً حول معدة فحص وتقييم الطرق، والتي ترصد مجموعة من المخالفات في شوارع الرياض، مثل: مشكلات سفلتة الطرق، والحفريات، واللوحات الإرشادية، وغيرها؛ ومن ثم ترفع تقاريرها للإدارة المختصة لمعالجتها.

وزار الوفد مركز 940 وكان في استقبالهم مدير المركز الأستاذ عبدالرحمن السنيد، وشاهد الحاضرون عروضاً مرئية حول المركز، وآلية العمل، وطريقة تقييد الشكاوى، وتصنيفاتها المختلفة “خطير، وهام، وعاجل”.

وتعرّف وفد المواطنين على صالة استقبال الشكاوى والمقترحات من المواطنين، وكيفية العمل بها، وآلية الرد على المكالمات، والأسئلة الواردة عبر موقع “تويتر”، ثم توجه الجميع لصالة الاجتماعات الكبرى بالإدارة، حيث عُقد لقاء مفتوح مع مدير إدارة التشغيل والصيانة والمسؤولين في المركز، وطرح فيه المواطنون مقترحاتهم وشكاواهم لتطوير أعمال إدارة التشغيل والصيانة، ومركز 940 على وجه الخصوص.

وامتدح عدد من المواطنين دعوة المجلس البلدي لهذه الزيارة، موجهين الشكر للمجلس على هذه المبادرة، ولإدارة التشغيل والصيانة على حسن الاستقبال والتنظيم.

من جهته، عبر رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي العريدي، عن شكره لإدارة التشغيل والصيانة على حسن الاستقبال، وأثنى على تفاعل المواطنين المشاركين في الزيارة، وما قدموه من مقترحات وملاحظات ساهمت في إثراء المناقشات.

وأكد العريدي: أن الزيارة تأتي في إطار تحقيق هدف المجلس المتمثل في “تفعيل دور المواطن في تحسين الخدمات البلدية”، مشيراً إلى اعتزام اللجنة تنظيم عدد من الزيارات خلال الفترة القادمة لتحقيق هذا الهدف، وغيرها من الوسائل التي تساهم في تفعيل الدور الرقابي للمواطن، من خلال الاطلاع المباشر علي آلية العمل بإدارات الأمانة المختلفة، وسبل التواصل معها؛ وصولاً إلى التفاعل الإيجابي المنشود من المواطنين.