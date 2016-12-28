«الشؤون الاقتصادية» يناقش التوسع في الرقعة الخضراء بالمملكة

تواصل – واس:

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حول برنامج زيادة الرقعة الخضراء في المملكة.

كما أوصى المجلس باستعادة التنوع الإحيائي والتوازن البيئي بالاستغلال المستدام للظروف المناخية، والتقنيات، والموارد الطبيعية المتاحة من خلال تأهيل وتنمية أراضي الغابات، وتطوير وتأهيل المراعي والمواقع الشجرية، والتوسع في تقنيات الزراعة بمياه البحر، وإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن والطرق السريعة.