«اللحيدان» يُشارك في اجتماع هيئة كبار العلماء

تواصل – سعود الخالد:

استضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الشيخ العلامة صالح اللحيدان في اجتماعها الذي انعقد اليوم.

وقال الحساب الرسمي للأمانة عبر تويتر: “قام الشيخ العلامة صالح اللحيدان بزيارة إخوانه في الهيئة في اجتماعهم المنعقد اليوم، حيث طمأنهم على صحته، حفظه الله”.

وتابع الحساب: “وهذا وفاء من الشيخ أمدّ الله في عمره على خير حال، حيث لم يتأخر عن اجتماع من اجتماعات الهيئة منذ نشأتها”.

وأشار إلى أنه “جرى التنويه لكثرة السؤال عن صحة الشيخ صالح اللحيدان، متعه الله بالصحة والعافية، وثبتنا الله وإياه حتى نلقاه سبحانه وتعالى”.