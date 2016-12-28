متحدث التجارة ينفي منع «مشاهير التواصل» من «المولات» ويؤكد: مجرد تنظيم

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نفى عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، ما تردد حول منع الجهات المختصة المراكز والمحال التجارية “المولات”، من توجيه الدعوات لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان لمنتجاتهم ومحالهم التجارية.

وقال الحسين، عبر حسابه في تويتر: “منع مشاهير التواصل من المولات غير صحيح.. وزارة التجارة لم تمنعهم من ذلك”.

وتابع: “هناك تنظيم وتقنين بعد ورود ملاحظات حول تجمعات ومخالفات وفوضى؛ بسبب دعوة المشاهير تؤدي لعدم قدرة بعض “المولات” على السيطرة عليها”.

وختم تصريحاته بقوله: “للمحافظة على الأنظمة ستكون المراكز والمحلات التجارية مُلزمة بأخذ موافقة الجهات المختصة قبل دعوة المشاهير؛ منعاً لحدوث أي تجاوزات”.