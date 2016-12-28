مكة.. تكريم متفوقي حفظة القرآن في الحفل السنوي لحلقات البيان (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

أُقيم الحفل السنوي في نسخته الـ 16 لحلقات البيان لتعليم القراءات والقرآن لتكريم فتية البيان في مسابقة حفظ القرآن، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وحثَّ راعي الحفل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، الطلاب على الحفظ والمراجعة، والعمل بما جاء فيه قولاً وعملاً في جميع أمور دينهم ودنياهم.

وشكر العبدلي أولياء الأمور لاهتماهم بمشاركة أبنائهم في الحلقات القرآنية المباركة التي يشار إليها بـ”البنان”.

وشهدت نهاية الحفل تكريم الطلاب المتفوقين، والمعلمين المشاركين في المسابقات السنوية، بجانب أولياء أمور الطلاب المتميزين، وأُخذت الصور التذكارية للمتفوقين والمتميزين.