وفاة طفل سوداني سقط من الدور الرابع في القطيف

تواصل ـ الرياض:

تُوفي طفل سوداني إثر سقوطه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين من نافذة بالدور الرابع في مدينة سيهات بمحافظة القطيف.

وفتح مركز شرطة سيهات تحقيقاً في الحادثة، بعد أن باشر الهلال الأحمر الحادثة، ونُقل الطفل إلى قسم الطوارئ في مستشفى عنك العام، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إيداع جثمانه لثلاجة الموتى، فيما أمرت الشرطة أن يحال الجثمان للطب الشرعي.

وتشير التفاصيل إلى سقوط الطفل الذي لم يتجاوز 11 عاماً من نافذة مطبخ المنزل الذي تقطن فيه أسرته، والذي لم يكن فيه حامٍ يمنع عنه السقوط، بحسب “الرياض”.