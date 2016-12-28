دراسة محلية: 10% من أولياء الأمور بـ«حائل» لم يُطعّموا أولادهم

تواصل – سعود الرفاع:

كشف دراسة علمية أجرتها كلية الصيدلة بجامعة حائل أن 10% من أولياء الأمور في منطقة حائل لم يقوموا بتطعيم أبنائهم باللقاحات المطلوبة من قِبل وزارة الصحة؛ بعد دراسة عينة من المنطقة عن مدى الالتزام بهذه اللقاحات الدورية.

وبيّنت الدراسة التي شملت فئة عمرية بين 18 وحتى 55 عامًا من الجنسين أن 80% من المشتركين يعتقدون بسلامة اللقاحات المقدمة من وزارة الصحة، بينما 65% من عينة الدراسة لم تكن لديهم دراية عن البرامج الدورية التي تقيمها وزارة الصحة كحملات التطعيم التي تقدّم باستمرار.

كما أوضّحت الدراسة أن 56% كانوا غير راضين عن كمية ونوعية المعلومات الصحية عن اللقاحات المقدمة، وأكد 24% من أولياء الأمور أن أبناءهم تعرضوا لآثار جانبية بعد تطعيمهم.

وقال الدكتور ثامر بن مسند الشمري عميد كلية الصيدلة والمشرف على البحث: “إن البحث تم بمشاركة عضوين من أعضاء هيئة التدريس وبعض طلاب الكلية، وتعد الدراسة الأولى على مستوى المنطقة، والتي أوضحت بعض النقاط الهامة بخصوص اللقاحات في المنطقة”.